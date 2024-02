Drogentaxi am Taxistand gestoppt: Fahrerin festgenommen

Am Taxistand auf der Straße Schulterblatt war die Dealer-Tour vorbei: Zivilfahnder der Polizei Hamburg haben am Mittwochabend im Schanzenviertel eine mutmaßliche Koks-Taxifahrerin festgenommen.

Laut Polizei wurden die Fahnder auf die 28-Jährige aufmerksam, als sie beobachteten, wie eine Person in ihren Kleinwagen stieg und das Auto kurz darauf wieder verließ: Offensichtlich hatte jemand bei einem sogenannten Koks-Taxi Drogen gekauft. Die Beamten kontrollierten die Person und fanden bei ihr tatsächlich Betäubungsmittel.

Polizei Hamburg spürt Koks-Taxi auf

Daraufhin hielten sie die junge Autofahrerin an und durchsuchten ihren Pkw. Das Ergebnis: Kokain, Marihuana und mutmaßliches Dealgeld. Wieviel Geld und welche Mengen an Drogen sichergestellt wurden, konnte die Polizei am Donnerstagmorgen nicht sagen.

Die Fahnder nahmen die mutmaßliche Koks-Taxifahrerin zur Feststellung ihrer Personalien mit auf die Wache. Mittlerweile wurde die Frau wieder entlassen.