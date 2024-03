Koffer am Hauptbahnhof geklaut – Diebe hätten beinahe reiche Beute gemacht

Glück gehabt: Einem Mann ist am Hauptbahnhof (St. Georg) der Reisekoffer mit wertvollem Inhalt gestohlen worden. Nur wenig später konnte er seinen Koffer schon wieder bei der Bundespolizei abholen.

Der 55-Jährige stand gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Donnerstag am Gleis 14 des Hauptbahnhofs, neben ihm sein Reisekoffer. Inhalt: Kochbekleidung, Profi-Küchenmesser-Set. Wert: rund 2500 Euro.

Beamte sichern sofort Videoaufnahmen

Dann bemerkte er, dass sein Koffer plötzlich verschwunden war. Der Mann erstattete umgehend Anzeige bei der Bundespolizei. Sprecher Rüdiger Carstens: „Sofort sichteten Beamte gespeicherte Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras – mit Erfolg.“ Auf dem Material seien ein Mann und eine Frau zu erkennen gewesen, die den Koffer klauten und dann in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Bundespolizisten begannen sofort mit der Fahndung. Und am Jungfernstieg (Neustadt) wurden die Beamten fündig: Dort sei das Duo mit dem Reisekoffer festgenommen worden. Carstens: „Gegen den 42-Jährigen und die 39-Jährige wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.“

Mann erhielt seinen Koffer zurück

Das 55-jährige Diebstahls-Opfer wurde in der Zwischenzeit von der Bundespolizei kontaktiert. Der Mann konnte daraufhin seinen Koffer mit vollständigem Inhalt an der Wache abholen.

Die Bundespolizei warnt aus aktuellem Anlass vor Taschen- und Gepäckdieben: „Lassen Sie ihr Reisegepäck nie unbeaufsichtigt in Bahnhöfen stehen. Das ist quasi eine Einladung für Taschendiebe; diese nutzen jede Gelegenheit, ohne Rücksicht auf die Geschädigten, um an Beute zu gelangen“, so Carstens. Dazu sollte jeder Diebstahl angezeigt werden. Nur so könne man gezielt nach Tätern fahnden. (dg)