Klimaschützer blockieren Hauptverkehrsstraße in Hamburg

Im Rahmen des Einsatzes in #Rotherbaum ist die Edmund-Siemers-Allee gesperrt. Wir lenken den Verkehr wie folgt ab:

– Grindelallee in Richtung stadtauswärts

– Rentzelbrücke Richtung stadteinwärts in Richtung Messe

– Theodor-Heuss-Platz in Richtung Rothenbaumchaussee#VerkehrHH