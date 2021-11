Klimaschutz-Demo in Hamburg – Aktivisten blockieren Straße

Rund 50 Aktivisten der Extinction Rebellion haben sich am Samstagnachmittag in Heimfeld versammelt, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Fünf Mal gingen die Teilnehmer auf die Fahrbahn und blockierten den Verkehr für fünf Minuten.

Die Aktion hatten die Aktivisten von Extinction Rebellion zuvor angekündigt. „Es handelte sich um eine angemeldete Demonstration, in deren Verlauf es zu keinerlei Problemen kam“, sagte die Polizei auf Nachfrage zur MOPO.

Aktivisten blockieren Fahrzeugverkehr

Alle 15 Minuten traten die Demonstranten mit Bannern auf die Fahrbahn an der Heimfelder Straße Ecke Alter Postweg und blockierten den Fahrzeugverkehr für fünf Minuten. In Zwischenkundgebungen forderten sie, dass Autofahrer nicht jede kleine Besorgung mit dem Auto fahren und so zum Klimaschutz beitragen sollten.