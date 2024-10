Kleinwagen steht plötzlich lichterloh in Flammen – weiteres Fahrzeug beschädigt

Schrecken in Lurup. Auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses brannte am Freitagabend plötzlich ein Kleinwagen. Als die Retter eintrafen, schmolz bereits die Verkleidung eines weiteren Fahrzeugs. Eine Brandausbreitung konnte glücklicherweise verhindert werden.

Gegen 22.40 Uhr mussten die Retter der Berufsfeuerwehr in die Netzestraße ausrücken. Anrufer meldeten Flammen an einem roten Kleinwagen. Die Flammen, die offensichtlich im Bereich des Motorraums entstanden waren, hatten sich rasch ausgebreitet.

Feuer in Lurup – Pkw plötzlich in Flammen

Das halbe Fahrzeug stand bereits in Flammen. Ein hochpreisiger Mercedes, der direkt neben dem brennenden Fahrzeug geparkt war, wurde durch die enorme Hitze beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen. Am roten Kleinwagen entstand ein Totalschaden. Wie hoch der Schaden am Mercedes ist, ist unbekannt.