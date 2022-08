Kleinwagen rast in drei parkende Autos – Mann schwer verletzt

Am Donnerstagabend kam es in Rahlstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge zerstört, die Hintergründe des Unfalls sind bisher unklar.

So wurden die Einsatzkräfte gegen 22.49 Uhr in die Straße Am Sooren 90 gerufen, wo es zu einem schweren Zusammenstoß gekommen war. Dabei war ein Kleinwagen in insgesamt drei geparkte Autos gerast.

Kleinwagen rast bei Unfall in drei parkende Autos

Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Kleinwagens verletzt, wie die Polizei bestätigte. Nach aktuellen Informationen handelte es sich um eine männliche Person unbekannten Alters, die rettungsdienstlich versorgt wurde und später in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde das fahrende Auto sowie die parkenden Fahrzeuge teils stärker zerstört. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe abstreuen. Ob der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, ist bisher nicht klar.

Laut der Polizei war die Unfallstelle gegen 0.23 Uhr wieder geräumt und die Arbeit der Einsatzkräfte beendet. Weitere Hintergründe zu dem Unfall sowie genauere Informationen zu dem Fahrer sind bisher nicht bekannt. (to)