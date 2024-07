Kleinwagen rast gegen Ampelmast – keiner will gefahren sein

Ein Verkehrsunfall in Lurup beschäftigt seit Dienstagabend die Ermittler des Verkehrsunfalldiensts. Ein Kleinwagen war gegen einen Ampelmast gefahren. Die Insassen saßen bei Eintreffen der Polizei neben dem Auto, doch keiner will am Steuer gesessen haben.

Der Unfall passierte gegen 21.35 Uhr an der Langbargheide. Hier, in Höhe des Farhornweg, war ein Nissan Micra aus ungeklärter Ursache frontal gegen einen Ampelmast gekracht. Zeugen alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst.

Zwei Verletzte waren betrunken

Zwei der Insassen saßen bei Eintreffen der Einsatzkräfte leicht verletzt neben dem Auto. Beide gaben an, nicht gefahren zu sein. Angeblich habe ein Dritter am Steuer gesessen und sei geflüchtet. Schnell war klar, die beiden Männer waren stockbetrunken. Einen Alkoholtest verweigerten sie.

Beide kamen in die Klinik, wo eine Blutprobe angeordnet wurde. Das Auto wurde sichergestellt.