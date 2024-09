Auf der Flucht vor Polizei: Auto zerstört beliebten Laden in Hamburg

Ein Betrunkener flieht am Freitagabend in Bergedorf mit einem Mietwagen vor der Polizei. Seine wilde Fahrt endet mit einem zerstörten Laden für Pokémon-Karten.

Der Unfall ereignete sich gegen 23.25 Uhr, als der Fahrer eines Fiat 500 durch übermäßige Beschleunigung und quietschende Reifen an einer Ampel das Interesse einer Polizeistreife auf sich zog.

Leihwagen kracht in Pokémon-Laden

Die Beamten setzten zur Kontrolle an, doch der Fahrer gab weiter Gas – und verlor dabei die Kontrolle über den Mietwagen. Er krachte ungebremst in den Eingangsbereich des beliebten kleinen Ladens „Kofuku“ in der Straße Am Brink, zerstörte dabei Fenster, Tür und mehrere Verkaufsstände. Der Schaden soll sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Das könnte Sie auch interessieren: Das Rätsel um den Koks-Container aus Rothenburgsort

Glücklicherweise wurde niemand bei dem Vorfall verletzt. Der Fahrer wurde direkt am Unfallort festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Er soll nach Polizeiangaben betrunken gewesen sein. Feuerwehrkräfte sicherten das Gebäude. Der wenig später eintreffende Ladeninhaber fegte die Glassplitter seiner Fassade zusammen.