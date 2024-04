Schock in Hamburg: Kleinkind (1) fällt in Gartenteich – 15 Minuten unter Wasser

Schock am Abend: Ein kleiner Junge fällt in einem unbeobachteten Moment in einen Gartenteich. Einsatzkräfte versuchen sehr lange, das Kind wiederzubeleben.

Ein knapp zwei Jahre altes Kind ist am Sonntagabend in einem unbeobachteten Moment in Hamburg in einen Gartenteich gefallen und fast ertrunken. Der Junge sei wohl kurz am Abend auf dem Grundstück des Einfamilienhauses im Stadtteil Bramfeld unbeobachtet gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Hamburg: Kleinkind fällt in Gartenteich – Reanimation

Das ein Jahr und acht Monate alte Kind habe wohl 10 bis 15 Minuten in dem Teich gelegen. Rettungskräfte versuchten den Jungen sehr lange wiederzubeleben und waren am Ende erfolgreich. Er wurde auf die Kinderintensivstation gebracht.

Ob das Kind lebensfähig ist, könne das Krankenhaus erst in zwei Tagen sagen, sagte der Sprecher. Der Unfall war wohl im Garten der Eltern passiert. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. (dpa/mp)