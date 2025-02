Kleiner Junge weinend alleine in der S-Bahn – Fahrgast greift ein

Ein kleiner Junge ist allein und weinend mit der S-Bahn, weil seine Mutter ihn knapp verpasst hat. Zu seinem Glück hilft ihm eine aufmerksame Frau, sodass er heil bei seiner Familie ankommt.

Der Fünfjährige ist am Mittwochvormittag alleine in Harburg in die S5 eingestiegen. Er sei allein in die S5 Richtung Buxtehude eingestiegen, da seine Mutter mit ihrem zweiten Kind und einem Kinderwagen die Bahn knapp verpasst hatte, so die Polizei. Allein in der Bahn soll der Junge so laut geweint haben, dass eine Frau auf ihn aufmerksam wurde und ihm half.

Polizei bringt den Jungen zur Oma

Der Junge sei gemeinsam mit der Frau an der Haltestelle Harburg-Rathaus ausgestiegen. Die Frau habe dann am Bahnsteig die Notrufsäule betätigt und den Vorfall gemeldet. Danach habe die Frau den kleinen Jungen an die Polizei übergeben, die den kleinen Jungen dann zu seiner Oma gefahren habe.

Die Bundespolizei warnt: „Kinder können die Lebensgefahr beim Betreten von Bahnanlagen nicht einschätzten. Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Bitte behalten Sie Ihre Kinder in der Nähe von Bahnanlagen immer im Blick und klären Sie Ihre Kinder so früh wie möglich über die großen Gefahren im Bahnbereich auf.“ (mp)