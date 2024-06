Kleine Ursache, große Wirkung: Feuer-Alarm in Hamburger Wohnung – Frau verletzt

Die Hamburger Feuerwehr ist am Samstagabend mit einem Großaufgebot und dem Notarzt nach Bramfeld ausgerückt. Dort hatten Mieter eine starke Verqualmung in einem Wohnhaus gemeldet. Feuerwehrleute retteten eine Bewohnerin, die anschließend in die Klinik gebracht wurde.

Auf Nachfrage der MOPO bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr, dass die Retter gegen 23.45 Uhr zum Hellbrookkamp gerufen wurden. Aufgrund der dramatischen Schilderungen im Notruf wurde die Alarmstufe auf „Feuer Klasse Y“ erhöht. Das bedeutet, dass Menschenleben in Gefahr sind.

Bewohnerin mit Rauchvergiftung in die Klinik

Zwei Löschzüge, eine Freiwillige Feuerwehr sowie Rettungswagen und Notarzt waren im Einsatz. Am Einsatzort retteten die Feuerwehrleute eine Frau aus einer völlig verqualmten Wohnung. Sie wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Ursache für die starke Verqualmung lag in der Küche, wo Essen auf dem eingeschalteten E-Herd brannte.