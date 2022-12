Der Kiosk von Hasan Sayar an der Busbrookhöhe in Farmsen-Berne wurde in den vergangenen drei Jahren zwei Mal überfallen. Zuletzt Anfang Februar: Sayar schlug den Täter dabei mit Pfefferspray in die Flucht. Nun hat die Polizei Hamburg wohl den mutmaßlichen Täter festgenommen: einen 19-Jährigen, der als „Intensivtäter“ gilt.

Ermittler des für die Region Wandsbek zuständigen Raubdezernats sind sich nach den bisherigen Ermittlungen sicher: Es war der Jugendliche, der am 3. Februar in den Kiosk ging und den Besitzer hinter der Theke mit einer Schusswaffe bedrohte und Geld forderte.

Kiosk-Besitzer schlägt Täter in die Flucht: 19-Jähriger in Haft

„Er kam dann einen Schritt auf mich zu und drückte mir die Waffe in die Seite meines Bauches“, hatte Sayar damals der MOPO erzählt. Dann habe der Täter die Kasse öffnen wollen und sei kurz abgelenkt gewesen. „In der Sekunde holte ich das Spray heraus.“

/ MARIUS ROEER Hasan Sayar (55) in seinem Kiosk. Er ist bereits zwei Mal überfallen worden. Hasan Sayar (55) in seinem Kiosk. Er ist bereits zwei Mal überfallen worden.

Der maskierte und dunkel gekleidete Täter flüchtete ohne Beute in Richtung Bahnhof. „Die Beamten des LKA kamen auf die Spur eines 19-Jährigen, der bereits als Intensiv- und Protäkttäter bekannt ist“, teilte ein Polizeisprecher mit. Protäkt steht für „Projekt täterorientierter Kriminalitätsbekämpfung“. Das Ziel: das Führen effektiver Strafverfahren gegen Jugendliche, die bereits häufiger durch Verbrechen aufgefallen sind. So wie laut Polizei besagter 19-Jähriger.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen wurden am vergangenen Freitag Wohnungen in Wilhelmsburg und Rahlstedt durchsucht, bei denen „umfangreiche Beweismittel“ wie Kleidung, eine Schreckschusspistole, ein Messer als auch beweisrelevante Papiere und Handys sichergestellt wurden. Die Ermittler prüfen, ob der 19-Jährige auch für andere Taten als Täter in Frage kommen könnte und ob er weitere Raubstraftaten geplant hatte. Er kam in U-Haft. (dg)