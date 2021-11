Mehrere Löschfahrzeuge und Rettungswagen sowie ein Notarzt sind am Mittwochnachmittag zu einem Brand in Bahrenfeld ausgerückt. Dort war in der Wohnung eines Mehrfamlienhauses ein Brand in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete sieben Menschen, ein Kind kam in die Klinik.

Um 16.20 Uhr gehen mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Die Anrufer melden starken Qualm aus einer Wohnung an der Bahrenfelder Chaussee. Noch während der Löschzug auf der Anfahrt ist, werden über einen weiteren Notruf Flammen und Hilfeschreie gemeldet. Daraufhin wird vom Einsatzleiter die Alarmstufe erhöht; ein weiterer Löschzug, zwei Rettungswagen und ein Notarzt rücken zusätzlich an.

Hamburg: Kind mit Rauchvergiftung in Klinik

Wie der Lagedienst gegenüber der MOPO bestätigte, war in einer Wohnung das Kinderzimmer in Brand geraten. Sechs Menschen wurden gerettet, auch welche aus der darüber liegenden Wohnung. Ein Kind (10) hatte eine Rauchvergiftung und kam in die Klinik. Nach gut 60 Minuten war der Brand gelöscht. Rund 25 Retter waren im Einsatz.