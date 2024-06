Kinderwagen brennt in Treppenhaus – Junge verletzt

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Rahlstedt ist am Donnerstagnachmittag ein Kind verletzt worden. Ein Kinderwagen hatte im Treppenhaus gebrannt, der Junge erlitt eine Rauchvergiftung.

Die Feuerwehr wurde gegen 15.30 Uhr in die Stolpmünder Straße gerufen. Von dort war eine Verqualmung im Treppenhaus eines Wohnblocks gemeldet worden. Die Einsatzkräfte fanden einen kokelnden Kinderwagen.

Kind erleidet Rauchvergiftung und kommt in Klinik

Eine Anwohnerin hatte erste Löschversuche unternommen und damit offenbar Schlimmeres verhindert. Feuerwehrkräfte hatten den Brand rasch gelöscht. Ein elfjähriger Junge hatte offenbar Qualm eingeatmet. Er kam vorsorglich in die Klinik. Die Polizei ermittelt.