Kinder entfachen Lagerfeuer in Hamburger Turnhalle

Quatsch zu Ostern: Zwei zwölfjährige Jungs haben am Ostersonntag in der Turnhalle der ehemaligen Stadtteilschule Stellingen ein kleines Lagerfeuer gelegt. Feuerwehr und Polizei rückten an.

Die Knirpse wirkten sichtlich beeindruckt, als Feuerwehrleute und Polizisten um sie herum standen. Bilder vom „Tatort“ zeigen zwei Kinder mit schuldbewussten Blicken. „Es gab ein Kleinfeuer in einer Turnhalle“, bestätigt ein Polizeisprecher und verweist darauf, dass die beiden Tatverdächtigen noch nicht strafmündig seien.

Hamburg: Zwölfjährige legen Feuer in Turnhalle

Neben der früheren Schulturnhalle wurde zusätzlich ein brennender Mülleimer entdeckt. Die beiden Jungen, die die Polizei auf dem einstigen Schulgelände antraf, sollen Feuerzeuge, Spraydosen und Kifferblättchen bei sich getragen haben, wie ein Reporter vor Ort berichtet.

Nach Einsatzende wurden die beiden Kinder an die Eltern übergeben. Das Feuer hatte die Feuerwehr schnell gelöscht. Die Schule hat den Standort 2020 aufgegeben, hier sollen Wohnungen gebaut werden.