Fünfjähriger stürzt aus dem dritten Stock – und hat nur Schürfwunden

In Lurup ist ein fünf Jahre altes Kind am Samstagmittag vom Balkon eines Wohnhauses in die Tiefe gestürzt. Mehrere Rettungskräfte und ein Notarzt waren im Einsatz.

Die Rettungskräfte wurden um 12.30 Uhr in den Engelbrechtsweg gerufen. Dort, so ein Sprecher der Feuerwehr, war ein fünf Jahre alter Junge von einem Balkon im dritten Obergeschoss gestürzt. Laut Polizei stürzte das Kind 10 Meter in die Tiefe. Zuvor war die Rede von einer Sturzhöhe von sogar 15 Metern gewesen.

Kind hat riesiges Glück – nur leichte Verletzungen

Der Junge hatte riesiges Glück und erlitt nur Schürfwunden. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber konnte den Flug abbrechen, der Junge wurde vorsorglich trotzdem mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt.