Kellerbrand lässt Wasserleitungen platzen: Doppelter Ärger in Hamburger Wohnhaus

Am Montagabend brannten im Gropiusring mehrere Kellerräume, woraufhin Wasserleitungen im Haus platzten. Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Der Einsatz zog sich in die Länge, denn: Durch die Brände mehrerer Kellerräume in dem Wohnhaus in Steilshoop platzten auch einige Wasserleitungen, so ein Lagedienst-Sprecher der Feuerwehr gegenüber der MOPO.

Kellerbrand in Hamburg bringt Wasserleitungen zum Platzen

Mit drei Wasserpumpen saugten die Einsatzkräfte Wasser aus den Räumen. Zunächst hatte es laut Sprecher eine starke Rauchentwicklung im Kellergeschoss und Treppenhaus gegeben, eine Person erlitt daher eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt und konnten in ihren Wohnungen bleiben.

Am Abend war das Gebäude Rauch-frei, so der Sprecher. Lediglich das Wasser musste noch abgepumpt werden. (se)