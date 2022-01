Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Gärtnerstraße in Eimsbüttel hat es am Samstagabend einen Brand gegeben: Die alarmierte Hamburger Feuerwehr erhöhte während des Einsatzes sogar die Alarmstufe.

Damit wurden weitere Kräfte an die Einsatzstelle geholt. Giftiger Qualm zog aus dem Keller ins Treppenhaus, dann aus Fenstern weiter in Richtung Nachthimmel. Durch den Rauch war es Bewohnern unmöglich, ihre Wohnungen zu verlassen.

Keller-Brand in Hamburg – giftiger Rauch versperrt Fluchtweg

Mit Atemschutzgeräten wurde zunächst das Feuer im Keller gelöscht: Zwei Fahrradanhänger hatten gebrannt. Danach wurde das Gebäude belüftet, Bewohner konnten ihre Wohnungen verlassen. Insgesamt neun Personen wurden von Sanitätern behandelt, eine Frau musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Später übernahm die Polizei die Ermittlungen. Noch sei die Ursache unklar, so ein Sprecher. Wie die MOPO erfuhr, prüfe man auch den Verdacht einer Brandstiftung. Insgesamt waren 55 Feuerwehrleute im Einsatz. (dg)