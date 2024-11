Halloween-Hasser bedroht Kinder mit Gewehr – Großeinsatz

An dieser Haustür in Wilhelmsburg gab es für die kleinen Gespenster und Hexen, die von Tür zu Tür zogen, nur Saures: Ein Mann hatte offenbar keine Lust auf Halloween und bedrohte am Donnerstagabend kleine Kinder mit einem Gewehr – die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Gegen 18.45 Uhr riefen die kleinen Gespenster selbst die Polizei, als sie an einer Tür an der Kirchdorfer Straße von dem Mann mit einer Waffe bedroht wurden. Die Kinder brachten sich sofort eigenständig in Sicherheit und warteten auf das Eintreffen der Polizei.

Hamburg: Mann bedroht an Halloween Kinder mit Gewehr

Die Ordnungshüter nahmen den Halloween-Hasser vor Ort vorläufig fest. Der Mann wurde vorsorglich mit Kabelbindern gefesselt.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses stellten die Polizisten das beschriebene Gewehr sicher. Es soll sich um eine nicht schussbereite Langwaffe gehandelt haben.

Allerdings fanden die Polizisten bei der weiteren Durchsuchung noch drei weitere Waffen sowie Munition. Auch diese wurden sichergestellt. Der Mann erklärte den Besitz der Waffen damit, dass er angeblich Jäger sei.