Keine Fahrscheine: Gesuchte Männer von der Bundespolizei verhaftet

Zwei gesuchte Männer sind am Freitag in Hamburg von Beamten der Bundespolizei festgenommen worden. Ein 22-Jähriger war gegen 13 Uhr am Bahnhof Dammtor aufgefallen, weil er Kontrolleuren keinen Fahrschein zeigen konnte.

„Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme“, teilte Bundespolizei-Sprecher Rüdiger Carstens mit. „Seit Anfang Mai wurde der Mann mit einem U-Haftbefehl wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung im Bereich der Hamburger Reeperbahn gesucht.“

Hamburg: Gesuchte Männer von der Bundespolizei verhaftet

Der Mann soll geringe Mengen einer rauschgiftähnlichen Substanz bei sich getragen haben. Carstens: „Sie wurde sichergestellt.“ Gegen den Mann seien diverse Verfahren eingeleitet worden. „Er wurde der Haftanstalt zugeführt.“

Ähnlich erging es einem 32-Jährigen, der am S-Bahnhof Harburg Rathaus bei einer Kontrolle auffiel: Auch er war seit einigen Wochen gesucht worden. Ein Gericht hatte ihn wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verurteilt. Da er eine geforderte Geldstrafe von 1200 Euro nicht zahlen konnte, muss er die nächsten 40 Tage im Gefängnis verbringen. (dg)