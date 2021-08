Kein Scherz: Terrasse verwüstet, Möbel zerstört – die Täterin: eine Kuh

Billstedt –

Das sieht man auch nicht alle Tage: Die Terrasse der Wohnung eines Ehepaars aus Mümmelmannsberg in Hamburg ist am Donnerstag total verwüstet worden: Möbel wurden zerstört, Blumen zertrampelt. Die Übeltäterin: eine Kuh, die Menschen in Todesangst versetzte.

Nach dem „illegalen Grenzübertritt von Schleswig-Holstein“ sei die junge Kuh am Nachmittag in der Billstedter Großsiedlung unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen.

Zuvor war das Tier gemeinsam mit einer weiteren Kuh von der Weide im Osteinbeker Havighorst (Kreis Stormarn) entlaufen.

Der Besitzer und zuständige Bauer fing zunächst nur die zweite Kuh ein, während sich die erste auf den Weg nach Hamburg machte – und dort auf besagter Terrasse für Chaos sorgte.

„Der Bauer hat mit seinen Gehilfen die Kuh gejagt und dann ist sie durchgedreht“, beschreibt Franz Möller, dessen Terasse verwüstet wurde, die Situation. „Ich hatte Todesangst, wir haben gedacht, die kommt in die Wohnung.“ Das tat sie dann zwar nicht, trotzdem ging einiges zu Bruch.

Blumen, ein Zaun, Stühle, „alles Schrott, aber glücklicherweise sind die Scheiben heil geblieben und der Kuh und uns ist nichts passiert“, so Möller.

Schlussendlich konnte das Tier eingefangen werden und wurde mit einem Hänger auf die etwa einen Kilometer Luftlinie entfernte Havighorster Weide zurückgebracht werden. (dg)