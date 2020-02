Kein Bock auf Geld: Räuber überfallen Boten – und klauen Pizzen und Handy

Billstedt -

Es ist schon wieder passiert: In der Nacht zu Sonntag haben zwei Männer einen Pizzaboten in Hamburg mit einer Pistole überfallen und ausgeraubt. Erst im Januar wurden zwei andere Lieferfahrer angegriffen und verletzt.

Der 39-Jährige hatte zwei volle Taschen mit Pizzen dabei, als er gegen 2 Uhr am Fritzschweg in Billstedt ankam. Doch einen Abnehmer gab es laut Polizei nicht – die Lieferung, sie muss fingiert gewesen sein.

Hamburg: Räuber-Duo überfällt Pizzaboten – Fahndung erfolglos

Denn plötzlich tauchten zwei dunkle Gestalten auf, beide etwa 1,80 Meter groß, Mitte zwanzig, einer mit Bart und heller Kleidung, der andere glattrasiert und in dunkler Klamotten. „Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte einer der Täter die Herausgabe der Gegenstände“, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag mit.

Mit den zwei vollen Liefertaschen und dem Handy des Fahrers flüchtete sie in Richtung Billstedter Hauptstraße. Die Geldtasche des 39-Jährigen schien sie nicht zu interessieren. Führte tatsächlich nächtlicher Heißhunger hier zu einer schweren Straftat? Unbekannt.

Nach Pizzaboten-Überfall: Die Polizei Hamburg sucht Zeugen

Eine Fahndung der Pizza-Räuber blieb erfolglos. Die Polizei sucht daher öffentlich nach den Tätern. Hinweise an: Tel. 428 65 6789.

Einen Zusammenhang zu zwei ähnlichen Taten im Januar gibt es wohl nicht: Am 26. Januar war ein Bote in Marienthal in Streit mit zwei Männern geraten – von einem wurde er dabei sogar mit einem Messer verletzt. Wenige Tage später war ein Lieferfahrer in Lurup von einem maskierten Messer-Mann angegriffen und überfallen worden. Der Täter entkam ohne Beute, verletzte den Fahrer aber mit Pfefferspray. Die Hintergründe sind unklar. (dg)