Hamburg: Dach brennt – Bauarbeiter reagieren schnell

Bei Arbeiten an einem Dach in Bramfeld geriet die hölzerne Dachkonstruktion plötzlich in Brand. Bauarbeiter reagierten geistesgegenwärtig.

Vermutlich bei Arbeiten an der Dachkonstruktion gerieten gegen 15 Uhr mehrere Dachbalken eines Gebäudes am Nüßlerkamp in Brand. Flammen und schwarzer Brandrauch sollen deutlich wahrnehmbar gewesen sein.

Arbeiter setzten Notruf ab

Dennoch mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht viel unternehmen. Bauarbeiter, die den Brand schnell bemerkten, reagierten schnell. Die Arbeiter setzten den Notruf ab und leiteten umgehend eigenständig Löschversuche ein.

Mit Erfolg: Die Feuerwehrleute mussten lediglich Glutnester ablöschen. Mit einer Wärmebildkamera wurde anschließend der Löscherfolg bestätigt. Verletzt wurde niemand.