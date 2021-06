Karambolage auf der A7: Hamburg: Sieben Autos krachen ineinander

Schwerer Unfall auf der A7 in Hamburg: Am späten Sonntagabend sind auf der Autobahn A7 in Richtung Süden insgesamt sieben Autos ineinander gekracht.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben des Lagedienstes der Polizei in der Nähe der Abfahrt Hausbruch. Grund für den Unfall war laut ersten Angaben nicht angepasste Geschwindigkeit bei schlechtem Wetter.

Eine Person wurde leicht verletzt. Die Autobahn wurde in Richtung Süden zeitweilig komplett gesperrt, am späten Sonntagabend aber wieder freigegeben. (due)