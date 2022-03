Fotos veröffentlicht: Hamburger Polizei sucht diesen Serienräuber

Mindestens dreimal stürmte er in Geschäfte, in der Hand hielt er eine Schusswaffe, seinen Kopf versteckte er in einer Kapuze, geschützt vor Kameralinsen. Einmal war der stämmig-große Mann erfolgreich. Noch immer wird nach ihm gefahndet. Die Hamburger Polizei hat daher Fotos veröffentlicht, die ihn bei einem seiner Raubzüge zeigen.

Knapp 1,90 Meter soll er sein. Er trägt eine graue Jacke, dunkle Jogginghose und schwarze Turnschuhe, als er am 28. Juni vergangenen Jahres in den Kiosk am Bahrenfelder S-Bahnhof tritt. Es ist kurz vor 21 Uhr. Nur er und der Angestellte (29) sind im Geschäft.

Fotos veröffentlicht: Polizei Hamburg sucht Serien-Räuber

Mit einem „mittleren Geldbetrag“ flüchtet der Verbrecher, kurz nachdem er den 29-Jährigen mit der Pistole bedroht hat. So teilt es die Polizei später mit. Der Mann schlägt im Juni und im Juli noch zwei weitere Male in Altona zu, aber Fahndungen bleiben genauso erfolglos wie der Mann selbst, der jeweils ohne Beute wieder aus den Läden flüchtet.

Aber: Die Beamten werteten Kameramaterial des Bahrenfelder Kiosks aus. Ein Sprecher: „So konnten Lichtbilder sowie eine Videosequenz des mutmaßlichen Täter sichergestellt werden.“

Der Täter ist kräftig-stämmig und soll knapp 1,90 Meter groß sein.

Weil die Identität des Mannes noch immer unbekannt ist und mittlerweile alle Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Die Polizei bittet Zeugen, sich dringend zu melden. Hinweise an Tel. 428 65 67 89. (dg)