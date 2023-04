Hamburg: Einbruchsalarm beim Juwelier – Täter wollen durch die Wand

Sonntagabend kurz vor Mitternacht wurde der Inhaber eines Juweliergeschäfts im Einkaufszentrum Jenfeld durch einen Einbruchsalarm geweckt: Er konnte live dabei zusehen, wie drei Männer sich durch die Wand eines angrenzenden Geschäfts Zugang zu seinem Schmuckladen verschaffen wollten. Sofort verständigte er die Polizei. Diese umstellten das EKZ.

Die Einsatzkräfte umstellten das EKZ und überprüften dann die einzelnen Etagen. In dem leerstehenden ehemaligen Schuhgeschäft neben dem Schmuckladen stießen sie auf die drei 33, 34 und 39 Jahre alten Rumänen, die inzwischen von ihrem Vorhaben abgelassen hatten und nahmen sie vorläufig fest. Neben Beweismitteln (unter anderem diverses Werkzeug) stellten die Polizisten auch einen in der Nähe abgestellten Audi sicher, den die Tatverdächtigen allem Anschein nach als Transportmittel genutzt hatten. Die Männer sollen noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. (mp/dpa)