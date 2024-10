Brutaler Überfall auf Hamburger Juwelier: Ein Verletzter – Fahndung läuft

Aufregung in Hohenfelde: Am Mittwochvormittag ereignete sich in der Lübecker Straße ein brutaler Überfall auf einen Juwelier. Eine Person wurde verletzt.

Wie die Polizei der MOPO mitteilte, wurde der Juwelier kurz vor 11 Uhr von zwei unbekannten Männern überfallen. Die Fahndung nach den Tätern läuft. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Überfall eine Person verletzt. Ob es sich um einen Angestellten, den Inhaber oder einen Kunden handelt, ist noch unklar. Auch zur Schwere und Art der Verletzungen gibt es bisher keine gesicherten Informationen.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass eine Person am Kopf verletzt wurde. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist bislang nicht bekannt. Das Landeskriminalamt sichert vor Ort Spuren, ein Suchhund sucht im Umfeld nach der Fährte der Täter.