Junger Mann in Hamburg spurlos verschwunden – Polizei bittet um Mithilfe

Der Fall ist mysteriös. Seit einer Woche wird ein Mann aus Horn vermisst. Er wurde noch einmal kurz im Kreis Stormarn gesichtet. Danach verliert sich seine Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Robert-Daniel Kovaci (26) habe am vergangenen Freitag seine Wohnung in der Stoltenstraße verlassen, sagt die Polizei. Am Samstag soll er im Bereich Reinbek Glinde gesehen worden sein. Danach verliert sich seine Spur. Vermutlich sei der Mann in seinem braunen Pkw Hyunda i10 mit dem Kennzeichen HOM-KK 867 unterwegs.

Seit einer Woche fehlt jedes Lebenszeichen

Kovaci ist circa 1,85 Meter groß, mit kräftiger Figur und einer Tätowierung am linken Arm. Zuletzt war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit der Aufschrift „Mysteryland“ auf dem Rücken bekleidet. Dazu trug er blaue Jeans und weiße Schuhe. Hinweise bitte an Tel. 4286 56789 oder jede andere Polizeidienststelle.