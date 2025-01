Junge Frau bedroht? Spezialeinheit macht Hausbesuch bei ihrem Ex-Freund

Ein junger Mann aus Heimfeld soll am Mittwochvormittag seine Ex-Freundin in Osdorf bedroht haben. Noch am selben Tag sollte deswegen eine sogenannte Gefährderansprache bei ihm durchgeführt werden.

Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage, dass der Mann bereits polizeibekannt sein soll. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er auf einen Besuch der Polizei aggressiv reagiert, wurden schwer gerüstete Spezialkräfte hinzugerufen, um die geplante Ansprache an der Stader Straße in Heimfeld abzusichern.

Zum Einsatz kamen jedoch weder die Kripo noch die Spezialkräfte: Der Verdächtige war nicht zu Hause.