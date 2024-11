Vermisster Junge (13) wieder aufgetaucht

Seit Mittwochnachmittag wurde ein 13-Jähriger aus Langenhorn vermisst. Die Polizei Hamburg hatte eine öffentliche Fahndung eingeleitet, um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Das Kind verließ am 13. November 2024 gegen 17.30 Uhr seine Wohnadresse in Langenhorn, um in Norderstedt zum Sport zu gehen. Dort kam er jedoch nie an, seitdem fehlte von ihm jede Spur. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei blieben zunächst erfolglos.

13-Jähriger vermisst: Polizei Hamburg startet öffentliche Fahndung

Die Vermisstenmeldung der Polizei wurde am Donnerstag um 16.15 Uhr veröffentlicht. Knapp sechs Stunden später dann die Entwarnung. Die Polizei berichtete, dass der Junge sich am frühen Abend bei seiner Mutter in Harburg gemeldet hat und bei ihr blieb. Die Gründe seines Verschwinden sind nicht bekannt, Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.