Jugendliche in Discounter-Tiefgarage lösen Großeinsatz aus

Aufregung am Donnerstagabend in Hausbruch: Zwei Jugendliche hantieren in der Tiefgarage eines Discounters angeblich mit Waffen – und sorgen für einen Großeinsatz.

Der erste Notruf ging bei der Polizei um 18.52 Uhr, wie ein Sprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Ein Anrufer meldete, dass Personen mit Waffen in die Tiefgarage eines Netto-Supermarkts im Rehrstieg gegangen sind.

Jugendliche hantieren mit Softairwaffen – Spezialeinheit nimmt sie fest

Die Polizei rückte mit der USE, der sogenannten Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen an. Die Spezialeinheit durchsuchte die Garage und konnte die zwei Jugendliche schließlich festnehmen. Schnell konnten die Beamten Entwarnung geben: „Es handelte sich um Softairwaffen aus Plastik“, so der Sprecher weiter. Auch Sturmhauben und Schutzbrillen wurden gefunden und sichergestellt.

Beide Teenies kamen mit zur Wache. Nähere Angaben zum Alter sowie zu Konsequenzen und Hintergründen der Aktion machte die Polizei am Donnerstagabend noch nicht. Die Ermittlungen dauern an. (idv)