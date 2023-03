Jeep kracht in Kleinwagen – Seniorin eingeklemmt und schwer verletzt

In Spadenland ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Frau (74) in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, Feuerwehrmänner schnitten sie mit der Rettungsschere aus dem Wrack.

Der Unfall geschah gegen 11.10 Uhr in der Ochsenwerder Landstraße Ecke Hofschläger Weg. Hier war ein Jeep in Richtung Ochsenwerder unterwegs. Ersten Angaben zufolge wurde dem Jeep-Fahrer (26) von einem Chevrolet, der aus dem Hofschläger Weg kam, die Vorfahrt genommen.

Feuerwehrmänner schneiden Unfallopfer aus Auto-Wrack

Es kam zu einer schweren Kollision, bei der die Chevrolet-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Feuerwehrmänner befreiten sie mit schwerem Gerät aus dem Wrack. Sie kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.