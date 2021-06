In zwei Hamburger Wohnungen: Polizei findet Marihuana-Aufzuchtanlagen

Langenhorn –

Die Hamburger Polizei war am Montag gleich doppelt erfolgreich: In zwei Wohnungen in den Stadtteilen Langenhorn und Billstedt stellten die Beamten jeweils eine Marihuana-Aufzuchtanlage sicher.

Bei der Polizei war ein Hinweis eingegangen, dass aus der Wohnung eines 21-Jährigen in einem Studentenwohnheim in Langenhorn ein kräftiger Marihuanageruch zu vernehmen war. Daraufhin erwirkten Ermittler des Drogendezernats einen Durchsuchungsbeschluss, den sie am Montag vollstreckten: Um 16 Uhr verschafften sich die Beamten Zutritt zur Wohnung.

Hamburg: Polizei stellt Marihuana-Aufzuchtanlagen sicher

In einem der Zimmer fanden die Ermittler drei „Growzelte“ mit Beleuchtungs- und Luftfiltersystemen, in denen insgesamt 24 Marihuanapflanzen wuchsen. Sowohl die Pflanzen als auch das Equipment wurde durch die Polizei sichergestellt. Da sich der Verdächtige bei seinen Eltern in Thüringen aufhalten sollte, wurde auch diese Anschrift aufgesucht – allerdings ohne Erfolg. Der 21-Jährige war nicht anzutreffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Drogenfunde in Hamburg! Polizei stellt Marihuana, Drogengeld und Luxuswagen sicher

Um 19.42 Uhr erfolgte eine weitere Wohnungsdurchsuchung: Aufgrund einer Schlägerei suchten Beamte die Wohnung eines 33-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in Billstedt auf. Dabei fanden die Polizisten ein Zelt zur Aufzucht von Marihuanapflanzen und vier große, mit Marihuana gefüllte Müllsäcke vor. Nach der Sicherstellung der Gegenstände wurden die Personalien des Tatverdächtigen erfasst. Die Ermittlungen dauern in beiden Fällen an. (mhö)