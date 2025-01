In Zug nach Hamburg: Mann masturbiert vor Frau und Kleinkind

Ungeheuerlicher Vorfall am Donnerstagnachmittag in einem ICE von Hannover nach Hamburg. Dort soll ein Mann mit geöffneter Hose gesessen und an seinem Geschlechtsteil gefummelt haben. Als ein Kleinkind zwischen den Sitzen herumkrabbelte, flog er auf.

Laut Bundespolizei wurden die Einsatzkräfte gegen 16.10 Uhr von einem Zugbegleiter über den Vorfall informiert. Demnach habe ein Mann (28) verdeckt an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Mit im Abteil saßen eine Frau (26) und ihr einjähriger Neffe.

Bundespolizei nimmt Täter im Hauptbahnhof fest

Der Einjährige habe auf den Boden gekrabbelt und war dabei in die Nähe des 28-Jährigen geraten. Als die Frau das Kind aufheben wollte, bekam sie einen Schreck. Sie entdeckte, dass die Hose des Mannes geöffnet war und er masturbierte.

Bundespolizisten nahmen den Mann am Hauptbahnhof in Empfang und fertigten eine Strafanzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wie die MOPO erfuhr, soll der Mann ein Wiederholungstäter sein.