In Winterhude: Verbrechen in Serie: Polizei nimmt junge Männer fest

Winterhude –

Ende Oktober kam es in Winterhude zu mehreren Diebstählen aus Paketdienst-Wagen. Nun hat die Hamburger Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen – einer ist 18, der andere erst 20 Jahre alt.

Zivilfahnder beobachteten das Duo am Donnerstag gegen 13.30 Uhr an der Sierichstraße. Die Männer saßen in einem Smart und hielten sich laut Polizei „in verdächtiger Weise“ in der Nähe von Fahrzeugen unterschiedlicher Lieferdienste auf. „Als einer der Männer in ein offen gelassenes Fahrzeug stieg, wurden beide vor Ort festgenommen“, so eine Polizeisprecherin.

Serien-Verbrechen: Polizei Hamburg nimmt junge Männer fest

Im Smart fanden die Beamten Diebesgut, das einer der besagten Taten Ende Oktober zugeordnet werden konnte. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Männer wurden keine weiteren Beweise gefunden.

Nach Abschluss der Polizeimaßnahmen kamen die Männer wieder frei – keine Haftgründe. Die Sprecherin: „Die Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Taten, dauern an.“ (dg)