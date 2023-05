Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort – und verhinderte so eine Tragödie: Ein Hamburger Feuerwehrmann hat am Samstag in Sülldorf ganz durch Zufall ein Menschenleben gerettet.

Jan-Michael Hadler (41) ist seit 18 Jahren bei der Feuerwehr. Der Brandamtmann war zuletzt an der Feuerwache Stellingen und ist nun Koordinator an der Akademie. Am Samstagmorgen kam er mit seinem Sohn (12) von einem Fußballspiel in Glinde. Auf der Rückfahrt nach Hause nahm der Feuerwehrmann auf der Straße Op’n Hainholt in Sülldorf gegen 11.45 Uhr eindringlichen Brandgeruch wahr.

Qualm zieht aus Wohnung – Feuerwehrmann reagiert sofort

Sofort stoppte er sein Auto, um nach der Ursache zu suchen. Dabei entdeckte er, wie starker Qualm aus einer Erdgeschosswohnung zog. Ohne eine Sekunde zu zögern verschaffte er sich Zutritt. „In der völlig verqualmten Wohnung sah ich schemenhaft einen Mann und habe ihn ins Freie gezogen“, erzählt der Retter der MOPO. Zusammen mit einem zur Hilfe geeilten Passanten versorgte er den Verletzten.

Das Brandopfer wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte mit Sauerstoff versorgt.

Danach informierte er über den Notruf die Einsatzzentrale, ein Notarzt transportierte den Brandverletzten anschließend in eine Klinik. Hadler selbst blieb unverletzt. Seine Kollegen löschten den Brand, der in der Küche ausgebrochen war.

Anschließend erhielt Hadler lobende Worte: „Durch das beherzte Eingreifen unseres Kollegen konnten wichtige Minuten in der Rettung gewonnen werden. Dies verhinderte weitere schwere Schädigung des Patienten durch den Brandrauch. Durch seine lange Einsatzerfahrung und gute Kenntnis der Gefahren bei Brandereignissen, konnte der Kollege die Gefahr, in die er sich selbst begeben musste, sehr gut einschätzen und besonnen handeln“, sagte ein Sprecher.