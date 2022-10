In Parkhaus aufgelauert: Überfall auf Gemüsehändler in Hamburg

In Billstedt ist es am Samstagabend zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Gemüsehändler gekommen. Zwei Täter lauerten den Mann in einem Parkhaus auf und verletzten ihn am Kopf. Einer der Räuber wurde gefasst.

Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 21.05 Uhr in der Reclamstraße. Hier sei ein 51-jähriger Gemüsehändler nach Geschäftsschluss überfallen worden, als er zu seinem Auto ging. Das Opfer erlitt dabei durch Schläge eine Kopfplatzwunde und kam in eine Klinik.

Raubopfer verletzt in Klinik – eine Festnahme

Zeugen, die auf den Raubversuch aufmerksam geworden waren, hielten einen der Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er kam in U-Haft. Seinem Komplizen gelang trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen die Flucht. Das Raubdezernat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.