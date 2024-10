In parkendes Auto gerast – junger Motorradfahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall in der Hamburger Neustadt, wo am Mittwochmittag ein Motorradfahrer (19) in ein parkendes Auto gekracht ist. Der Biker wurde dabei schwer verletzt.

Die Rettungskräfte wurden laut Feuerwehr gegen 13.25 Uhr zur Helgoländer Allee gerufen. Dort war ein junger Motorradfahrer mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen und in ein parkendes Auto gekracht.

Schwerer Motorradunfall in der Hamburger Neustadt

Als die Rettungskräfte das Unfallopfer versorgen wollten, stellten sie fest, dass es seine Beine nicht bewegen konnte. Ein Notarzt wurde nachgefordert. Mit Verdacht auf eine schwere Wirbelsäulenverletzung kam der 19-Jährige in eine Klinik. Die Polizei ermittelt.