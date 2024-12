In Ottensen: Mann mit Messer in der Hand an Weihnachtsmarkt gestoppt

Wie erst jetzt bekannt wurde, gab es wenige Tage vor dem Attentat in Magdeburg einen Vorfall in Hamburg. Am Mittwoch hatten Polizisten am Weihnachtsmarkt in Ottensen einen Mann mit einem Messer in der Hand gestoppt.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO auf Nachfrage bestätigte, hätten Passanten einer Polizeistreife am frühen Mittwochabend einen Hinweis auf einen verhaltensauffälligen Mann an der Ottenser Hauptstraße gegeben. Die Beamten patrouillierten dort im Zuge der Sicherheitsmaßnahmen für Weihnachtsmärkte. Zunächst hatte das „Abendblatt“ berichtet.

Ottensen: Mann mit Messer von Polizei festgenommen

Der Mann, bei dem es sich um einen 25-jährigen Afghanen handeln soll, habe geistesabwesend gewirkt und sei mit hängenden Schultern umherspaziert. Dabei hielt er ein Messer in der Hand. Bedroht habe er aber niemanden. Wie der Polizeisprecher weiter ausführte, habe der Mann sofort auf die Ansprache der Beamten reagiert und das Messer niedergelegt.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach dem Anschlag in Magdeburg: So reagiert die Polizei in Hamburg

Lediglich als er festgenommen werden sollte, habe er Widerstand geleistet. Er wurde einem Amtsarzt zugeführt, der wies ihn dann in eine Psychiatrie ein. Weil er dort aber nicht als gefährlich eingestuft wurde, kam er wieder frei. Sein auffälliges Verhalten könnte auf Drogenkonsum zurückzuführen sein.