In Kulturverein in Hamburg: Polizei stellt Spielautomaten sicher

Bei einer Routinekontrolle in einem Kulturverein in Heimfeld haben Polizisten am Montagnachmittag mehrere Glückspielautomaten und Bargeld sichergestellt.

Die Kontrolle wurde in einem Kulturverein in der Nobleestraße durchgeführt. Die Polizisten stießen dort auf illegal aufgestellte Glücksspielautomaten.

Kulturverein: Illegale Automaten entdeckt

Untersuchungen der Automaten ergaben, dass diese Gewinne ausgespuckt hatten. Die Elektronik der Geräte wurde ausgebaut und für weitere Untersuchungen sichergestellt. Ebenso ein Terminal für Sportwetten und 200 Euro Bargeld. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.