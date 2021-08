In Kellerwohnung: Zwei Verletzte bei Feuer – darunter eine Schwangere

Rönneburg –

In einer Souterrainwohnung am Kanzlershofer Weg im Hamburger Stadtteil Rönneburg ist am Pfingstmontagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen, darunter eine schwangere Frau, kamen in Kliniken.

Laut Angaben der Feuerwehr wurde beim Eintreffen die Alarmstufe erhöht, weil nicht ganz klar war, ob sich noch weitere Personen im Gebäude befanden. Das war letztlich nicht der Fall.

Hamburg: Zwei Verletzte bei Feuer – darunter eine Schwangere

Der Besitzer der betroffenen Brandwohnung sowie die hochschwangere Frau wurden vor Ort mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung behandelt, dann in ein Krankenhaus gebracht. In der Wohnung brannten mehrere Möbelstücke.

Die Ursache des Feuer ist noch unklar, genau wie die Höhe des entstandenen Sachschadens. Die Polizei ermittelt. (dg)