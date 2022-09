In Hamburgs Süden: Laube brennt lichterloh – Mann festgenommen

In Bergedorf brannte am Montagabend eine Laube in voller Ausdehnung. Ein mutmaßlicher Brandstifter wurde festgenommen.

Als die Feuerwehr gegen 18.45 Uhr in der Laubenkolonie im Neuen Weg eintraf, stand eine vier Meter mal vier Meter große Laube bereits in Vollbrand. Aufgrund der schlechten Wasserversorgung in dem Gebiet wurden mehrere hundert Meter Schläuche verlegt. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, musste die Laube teilweise eingerissen werden, um alles ablöschen zu können. Um 19.43 Uhr war der Einsatz beendet.

Bergedorf: Laube brennt lichterloh

Wie die Polizei mitteilte, sei ein mutmaßlicher Brandstifter festgenommen worden. Es handele sich dabei um einen Mann, der mit einem anderen Bewohner der Lauben am Vormittag in einen Streit geraten sein soll. Der Verdächtige habe im Horster Damm angetroffen und festgenommen werden können, hieß es weiter. (tdo)