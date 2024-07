In der S-Bahn: Erst schüttet er ihr Bier über die Hose, dann schlägt er zu

Einsatz der Bundespolizei am Bahnhof Reeperbahn: In einer S-Bahn kam es am Montagmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann. Die Frau erlitt dabei eine blutige Gesichtsverletzung.

Laut Bundespolizei wurden die Beamten gegen 12.30 Uhr alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein Fahrgast (41) beim Halt im Bahnhof Reeperbahn Bier verschüttet, auf die Hose einer ihm gegenüber sitzenden Frau (30). Diese sei darüber erbost gewesen und habe aufstehen wollen.

Täter von Bundespolizei gestellt

In diesem Moment soll der 41-Jährige der Frau ins Gesicht geschlagen haben. Danach sei der Täter geflüchtet. Das Opfer erlitt eine Gesichtsverletzung und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Bundespolizisten stellten den 41-Jährigen noch in Bahnhofsnähe.