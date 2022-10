In Hamburg: Wohnung in Flammen – Bewohner verletzt

In Sülldorf ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einen ausgedehnten Wohnungsbrand gekommen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Ein Bewohner wurde verletzt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, seien die Retter gegen 2.15 Uhr in den Fuhlendorfweg gerufen worden. Bewohner eines Hauses hatten den Notruf gewählt und starken Qualm aus einer der Wohnungen gemeldet. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, stand eine Wohnung in Vollbrand.

Wohnungsbrand in Hamburg – Bewohner verletzt

Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Einer von ihnen kam mit einer Rauchvergiftung in die Klinik. Erst nach gut drei Stunden war der Brand gelöscht. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt die Ursache des Feuers.