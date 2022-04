65-Jährige schwer verletzt! Polizei sicher: Sohn wollte seine Mutter töten

Die Polizei ist am Sonntagabend zu einer Wohnung in Hamm gerufen worden. Dort hatte ein Sohn auf seine Mutter eingeschlagen und sie schwer verletzt. Die Polizei geht von Tötungsabsicht aus. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Tat geschah laut Polizei gegen 18.20 Uhr in einer Wohnung in der Straße Saling. Hier soll ein Mann (32) auf seine Mutter (65) eingeschlagen haben. Unter weiterer Gewaltanwendung soll er geäußert haben, sie umbringen zu wollen. Als der Mann kurz von seiner Mutter abließ, konnte sie flüchten und Hilfe holen.

In Hamburg: Sohn will Mutter töten – Festnahme

Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam in das nahegelegene Marienkrankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Den Sohn nahmen Polizisten im Rahmen der Fahndung in Tatortnähe fest. Er kam in U-Haft. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.