Neue Betrugsmasche in Hamburg: Seniorinnen hinterlistig bestohlen

Zwei Seniorinnen sind am Samstag in Hamm und in Hohenfelde Opfer von dreisten Diebstählen geworden. Mit einem Trick hatten sich unbekannte Täter deren Haustürschlüssel angeeignet. Damit stiegen sie in die Wohnungen der Frauen ein und beklauten sie.

Der erste Fall ereignete sich zwischen 12 und 13 Uhr in Hamm. Eine 87-Jährige war auf der Hammer Landstraße mit ihrem Gehwagen unterwegs. Hier wurde sie von einem Unbekannten unter dem Vorwand, sie habe Geld verloren, angesprochen. Der Mann gab der Frau ein 10-Cent-Stück. Nachdem die Frau ihren Weg fortgesetzt hatte, rief ihr der Mann nach: Sie hätte erneut Geld verloren.

Mit neuer Masche: Diebe beklauen Seniorinnen

Im Verlauf des darauf folgenden Gesprächs muss der Täter es geschafft haben, den Haustürschlüssel der Rentnerin zu entwenden. Dies bemerkte die 87-Jährige aber erst, als sie heimkam und von dem vermeintlich freundlichen Mann schon vor dem Haus erwartet wurde. Er behauptete, ihren Schlüssel gefunden zu haben und übergab ihn der Rentnerin. Als die 87-Jährige ihre Wohnung dann betrat, bemerkte sie, dass diese durchwühlt worden war. Verschiedene Gegenstände fehlten.

Der Täter soll etwa 50 Jahre alt und osteuropäischen Typs sein, nur etwa 1,60 Meter groß und schlank. Er habe einen Bauchansatz. Er trug vermutliche eine helle Jacke und ein buntes T-Shirt.

Zwischen 15 und 17.40 Uhr wurde dann eine 88-Jährige an der Lübecker Straße Opfer einer ähnlichen Masche. Als die Seniorin vom Einkaufen nach Hause kam, wurde sie vor der Tür von einer Frau empfangen. Die behauptete, ihren Schlüssel gefunden und im Supermarkt abgegeben zu haben. Daraufhin machte sich die Rentnerin zurück auf den Weg zum Discounter. Dort wurde sie jedoch enttäuscht, denn ein Schlüssel war dort nicht abgegeben worden.

Diebe geben vor, den Wohnungsschlüssel gefunden zu haben

Wieder zu Hause angekommen, bemerkte die alte Dame, dass jemand in der Wohnung gewesen sein muss. Was erbeutet wurde, ist noch unklar. Die angebliche Schlüsselfinderin ist circa 25 Jahre alt, mit südeuropäischen Erscheinungsbild. Sie ist schlank, hat schwarze Haare und trug rot-weiß-schwarze Kleidung. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.