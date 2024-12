Dringende Suche: Hamburger Seniorin spurlos verschwunden

Seit Dienstagvormittag wird eine 75-Jährige aus Lurup vermisst. Die orientierungslose Frau soll laut Polizei in großer Gefahr sein. Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche nach der Frau gebeten.

Zuletzt wurde Lydia P. am Dienstagmittag in Schenefeld gesehen. Dort hatte die 75-Jährige einen Arzttermin wahrgenommen. In ihrer betreuten Wohnanlage am Kroonhorst ist sie anschließend aber nie angekommen. Die Vermisste soll dement und orientierungslos und deshalb in Gefahr sein.

Mit Spürhunden nach Vermisster gesucht – ohne Erfolg

Bisherige Suchmaßnahmen, bei denen auch Spürhunde zum Einsatz kamen, waren erfolglos. Die Vermisste ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und hat grau-blonde schulterlange Haare. Zuletzt bekleidet war sie mit einer lachsfarbenen Jacke, einem gestreiften Pullover, einer schwarzen Hose, dunkelblauen Stiefeletten sowie einem weißen Cap. Sie führt in der Regel einen Gehstock und einen Einkaufstrolley mit sich. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.