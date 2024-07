Seniorin auf Supermarkt-Parkplatz ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Eine Seniorin wurde am Dienstagabend in Neugraben-Fischbek Opfer eines Raubes. Ein Mann hatte sie überfallen, als sie gerade dabei war, ihren Einkauf in ihr Auto zu verladen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Überfall passierte laut Polizei gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Bauernweide. Die Seniorin (82) war gerade dabei, Einkaufstüten in ihr Auto zu packen, als der Räuber zuschlug: Er schubste die Rentnerin, entriss ihr die Handtasche und flüchtete, noch bevor sein Opfer erkennen konnte, wie der Mann aussieht.

Opfer blieb unverletzt

Die 82-Jähriger wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Vom Räuber ist nur bekannt, dass er dunkel gekleidet war. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. (040) 4286 56789.