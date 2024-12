Hamburg: Senior in der City überfallen – Polizeifahndung

Die Polizei fahndet nach mehreren Männern, die am Montagmittag einen Senioren in St. Georg überfallen haben sollen. Die Täter warfen ihr Opfer zu Boden und durchwühlten seine Kleidung.

Zu dem Vorfall kam es Polizei gegen 13.30 Uhr am Steintorplatz. Laut Polizei saß der 65-Jährige auf seinem Gehwagen am Abgang zur U-Bahn. Mindestens drei Männer sollen hier ihr Opfer umgestoßen haben. Danach durchsuchten die Räuber die Kleidung des Opfers und stahlen seine Geldbörse. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Opfer nach Wertsachen durchsucht

Einer der Verdächtigen ist etwa 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hatte blonde Haare und trug einen roten Pullover. Ein weiterer ist etwa 40 Jahre alt, laut Polizei soll er ein „arabisches Erscheinungsbild“ haben. Er trug eine schwarze Jacke und eine braune Mütze. Auffällig war ein Pflaster in seinem Gesicht. Der dritte Mann soll laut Polizei ebenfalls ein „arabisches Erscheinungsbild“ haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise an Tel. 4286 56789.