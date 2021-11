Hamburg: Mann fährt Kind an und kracht in Fitness-Studio

Bei einem Unfall in Blankenese ist am Montagmittag ein neunjähriges Kind verletzt worden. Ein Senior hatte den Jungen mit seinem Wagen angefahren und war anschließend in die Schaufensterscheibe eines Fitness-Studios gekracht.

Laut einer Polizeisprecherin geschah der Vorfall gegen 13.15 Uhr auf der Blankeneser Bahnhofstraße. Hier kam es an der Einmündung zur Blankeneser Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall, bei dem ein VW-Touran-Fahrer (74) einen Neunjährigen auf seinem Rad anfuhr. Der 74-Jährige verlor dabei offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Fensterscheibe eines Fitness-Clubs.

Fahrtauglichkeitsprüfung und Blutprobe angeordnet

Der neunjährige Junge wurde bei dem Unfall verletzt, er kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Der Senior wurde einer Fahrtauglichkeitsprüfung unterzogen. Auch eine Blutprobe wurde angeordnet. Es war offenbar nicht der erste Unfall des Mannes. An seinem Fahrzeug befanden sich mehrere alte Dellen und Kratzer, die auf frühere Crashs schließen lassen.